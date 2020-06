Altobelli: “Scudetto, lotta tra Lazio e Juventus. Inter? PuÃ² rientrare se…”

Altobelli: “Scudetto, lotta tra Lazio e Juventus. Inter? Può rientrare se…”

Alessandro “Spillo” Altobelli, ex attaccante dell’Inter, ha parlato in esclusiva a Leggo.it della Coppa Italia – che riprende questa sera con la semifinale di ritorno Juventus-Milan – e della lotta per lo scudetto.

DOPPIA COMPETIZIONE – Alessandro Altobelli, conosciuto soprattutto con il suo soprannome “Spillo”, ha analizzato le due competizioni del calcio italiano che stanno finalmente per riprendere: Coppa Italia e campionato. L’ex attaccante ha anche analizzato le possibilità di giocarsela dei nerazzurri, alla ricerca di un trofeo che manca ormai dal 2011: «La Juventus è la favorita a mio giudizio per la vittoria finale della competizione, ma sono gare secche e può succedere di tutto. Godiamoci queste due partite di ritorno con quattro grandi squadre. Scudetto? Se la stagione fosse andata avanti senza interruzioni, la Lazio avrebbe avuto secondo me molte possibilità di lottare alla pari sino in fondo con i bianconeri. Adesso c’è tanta incertezza: non possiamo sapere come le squadre sono riuscite a lavorare in questo periodo e come torneranno in campo. Il duello resterà sostanzialmente tra loro due, ma dovremo scoprire molte cose. L’Inter ha una gara in meno e una serie di partite abbordabili. Con sei-sette vittorie di fila potrebbe rientrare in corsa, anche grazie a Lautaro Martinez».

Fonte: Leggo.it