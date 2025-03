Altobelli: «In questa Italia punto su Barella, ma Tardelli era più forte»

Altobelli esprime una sua preferenza sull’Italia di Spalletti che domani giocherà in Nations League con la Germania. Poi si esprime sul confronto Nicolò Barella-Marco Tardelli.

PREFERENZA – Alessandro “Spillo” Altobelli rivela il suo giocatore preferito in questa Nazionale: «Barella. Se sta bene aiuta a difendere e attacca. Tardelli, però era più forte, aveva più corsa, marcava e segnava di più. Dicono che il calcio di oggi è più veloce, ma non è vero che ai nostri tempi si correva di meno».

SPALLETTI – Poi Altobelli si esprime sull’operato del CT di Certaldo: «Ha fatto bene con Roma, Inter e poi Napoli. In Nazionale ha ricominciato da zero. Il buon lavoro riesce se le società in Italia fanno il loro, allora anche la Nazionale ne può trarre giovamento. Gli italiani giocano ancora troppo poco nei club. Bisognerebbe mettere uno sbarramento agli stranieri».

FINALE MONDIALE – Infine, una domanda per Altobelli sulla finale del Mundial 1982 vinto dagli azzurri di Bearzot contro la Germania. In quella partita segnò: «Ne avevo già fatti altri alla Germania e ne stavo segnando tanti con l’Inter. Quella partita, però, l’ha vista tutto il mondo e quindi ancora oggi è ricordata. In quelle gare non basta partecipare, devi lasciare il segno. Entri in campo con quell’idea fissa».