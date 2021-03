Altobelli: Â«Onorato di aver contribuito a fare la storia dell’Inter, per il 10%!Â»

Altobelli: «Onorato di aver contribuito a fare la storia dell’Inter, per il 10%!»

Alessandro Altobelli

Altobelli, nei centotredici anni di storia dell’Inter, è senza dubbio uno dei grandi protagonisti. Dal 1977 al 1988 ha realizzato 209 gol in 466 partite, secondo miglior marcatore in assoluto e nono per presenze. Attraverso Twitter l’ex attaccante ha celebrato il compleanno del club.

FRA I MIGLIORI – Soltanto Giuseppe Meazza ha segnato più gol di Alessandro Altobelli con la maglia dell’Inter. L’ex attaccante, via Twitter, festeggia i centotredici anni di storia della società: “Sono onorato di aver contribuito a fare la storia dell’Inter solo per il 10%! Amala!” E, nell’immagine che utilizza in allegato, Altobelli mette anche un bel “Salutate la capolista”…