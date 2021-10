Altobelli: «No a paragoni con Lukaku ma Dzeko grande goleador»

Alessandro Altobelli, ospite negli studi di 90°minuto, ha parlato di Dzeko dell’Inter non paragonandolo però a Lukaku. Ieri l’attaccante bosniaco ha deciso la gara contro il Sassuolo, entrando dalla panchina

GOLEADOR − Spillo Altobelli ha commentato la grande stagione di Dzeko all’Inter: «Non farei paragoni con Romelu Lukaku. Edin Dzeko è un grande goleador, segna, quando è in panchina entra e cambia la partita. Quando entra lascia il segno, ha il gol nel sangue». L’attaccante ex Roma, ieri, è stato decisivo. Entrato dalla panchina, prima ha segnato il gol del pareggio per poi rimediarsi il calcio di rigore calciato da Lautaro Martinez. Dzeko nella storia dell’Inter con sei gol in sette partite di campionato come Ronaldo il Fenomeno.