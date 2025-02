Altobelli netto: «Napoli favorito per lo scudetto! La verità sull’Inter»

Una delle leggende dell’Inter, ossia Spillo Altobelli, ha parlato su Tuttosport in questo modo del momento dell’Inter e della corsa allo scudetto dei nerazzurri con il Napoli.

PARTITA – Spillo Altobelli ha detto questo dello scontro perso domenica sera: «Nonostante la sconfitta per 1-0 contro la Juventus non è successo assolutamente niente di irreparabile. Ci sta anche di perdere qualche partita. Già prima della gara di Torino pensavo che i bianconeri avrebbero potuto avere la meglio. Parliamo di una squadra, quella di Motta, composta da giovani, che nei prossimi anni conquisterà dei trofei. Juventus-Inter è sempre una partita aperta e combattuta. E quasi mai vince chi è favorito. Purtroppo pure domenica è stato così. Forse per giocare a calcio sono meglio i trent’anni dei venticinque. Così hai l’esperienza giusta e sai perfettamente come muoverti. Sinceramente non credo che il cambiamento tra primo e secondo tempo dell’Inter sia stato determinato dall’età. Assolutamente no. Stiamo parlando di una squadra che è a soli due punti dal Napoli e dal primo posto. L’Inter ha ancora molto da dire. Poi in estate sicuramente la rosa verrà rinforzata, io mi fido del presidente Marotta, oltre che di Ausilio e Baccin. Se critichiamo oggi i nerazzurri, classifica alla mano, dobbiamo contestare tutti: Atalanta, Milan, Juventus e così via. Tutti ovviamente, ad eccezione di chi si trova in vetta alla A».

La corsa allo scudetto per Altobelli

SCUDETTO – Altobelli ha dato poi la sua sentenza: «Il favorito per lo scudetto? Il Napoli, anche se Antonio Conte vuole togliersi ogni peso, indicando le altre. Ma se è primo, non fa le coppe, è normale che possa vincere il campionato più delle altre. Io fossi nell’allenatore dei partenopei non mi nasconderei più. Le sue rivali devono giocare ogni tre giorni, non è semplice, è chiaro che talvolta possa subentrare un po’ di stanchezza. I nerazzurri devono cambiare registro con le rivali in Serie A, visto che in Champions hanno fatto benissimo. La fame di vittoria? Non ci ho mai creduto: la pancia piena e storie simili sono tutte stupidaggini. Quando scendi in campo davanti a 80 mila persone dai sempre tutto. Si fidi, è una cosa che ho provato sulla mia pelle. La verità è che oggi il Napoli merita il primato. Ma tutto può cambiare, mancano ancora molte partite».

Inter, il giudizio sui singoli di Altobelli

SINGOLI – Altobelli ha infine concluso: «Lo scontro diretto? Se dovesse vincere il Napoli, qualora la classifica non cambiasse nel prossimo turno, andrebbe a + 5 sull’Inter, un vantaggio importante. Ma se al contrario fossero i nerazzurri a uscire vincitori dal campo sarebbe una bella botta, ai partenopei e a tutto il campionato, con l’Inter che tornerebbe in testa alla graduatoria. Lautaro va a periodi, a volte segna tantissimo, altre meno. Da Martinez però, che sinora in A ha messo a segno nove gol, mi aspetto un numero di reti trasformate maggiore. Deve essere più sereno e più tranquillo dentro l’area. Fosse stato già così, avrebbe siglato più marcature di Retegui e sarebbe al comando della classifica marcatori. Inzaghi? Ha vinto svariati trofei in nerazzurro, raggiungendo anche una finale di Champions. Non ho nulla da dire su di lui e sul gioco dei nerazzurri. Poi quando una squadra non vince, il mea culpa deve arrivare subito dall’allenatore, ma anche dai giocatori. Si gioisce e si perde tutti insieme»