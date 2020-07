Altobelli: “Messi con Lautaro Martinez, perché non all’Inter? Eriksen…”

Altobelli “sponsorizza” Messi e Lautaro Martinez come coppia d’attacco per l’Inter. L’ex centravanti nerazzurro, ospite di “90° Notte Gol” su Rai 2, ha poi segnalato un errore nell’acquisto di Eriksen, non tanto sulla scelta del giocatore quanto sulle tempistiche.

PROVOCAZIONE MA NON TROPPO – Alessandro Altobelli si espone: «Qualche mese fa, quando si parlava di Lautaro Martinez al Barcellona, si era detto che essendo Lionel Messi argentino lo voleva con lui. Io ho detto semplicemente una cosa: ma se Messi vuole giocare con Lautaro Martinez perché non lo fa a Milano? Oggi la proprietà dell’Inter è forte, può permettersi il lusso di prendere un giocatore come Messi. È vero che guadagna tanto, ma penso che a fine campionato si possa liberare con niente. Se lui vuole può anche andare via, e poi sistema i problemi fiscali che lui ha avuto. A parte gli indizi, ma ho visto il Duomo di Milano con la foto di Messi. È l’ombra, ma è un caso: vi sembra il momento di mettere una foto così».

TEMPI SBAGLIATI – Altobelli poi parla della rosa attuale, che di certo non comprende Messi: «Christian Eriksen, secondo me, l’unico errore che ha fatto è che è arrivato all’Inter nel mese di gennaio. Ai primi di marzo si è dovuto fermare e non ha più giocato. Se lui arrivava a giugno faceva la preparazione con la squadra, capiva Antonio Conte e che cosa voleva da lui e in che ruolo: magari sarebbe stato un giocatore diverso. Mi sembra molto strano che all’Inter di Conte arrivi qualche giocatore che lui non vuole. Se è arrivato Eriksen all’Inter vuol dire che Conte lo voleva, altrimenti non sarebbe arrivato».