Altobelli: «Lukaku ha sbagliato anni fa. Ora ha un problema psicologico»

La questione Romelu Lukaku sta catturando l’attenzione di diversi opinionisti ed ex calciatori. Nelle ultime ore sono uscite le parole di Alessandro Altobelli, leggenda storica dell’Inter, dal canale Youtube ufficiale di Gianluca Rossi, giornalista sportivo.

AMBIENTE – Romelu Lukaku ha deluso nel momento decisivo del suo 2022. Un anno da dimenticare per il belga, che ha appena abbandonato i Mondiali a causa dei suoi errori nella sfida con la Croazia (vedi articolo). Alessandro Altobelli, ex calciatore dell’Inter, ha parlato sul canale Youtube ufficiale del giornalista sportivo Gianluca Rossi di Lukaku, dicendo: «Lukaku ha sbagliato le mosse qualche anno fa. Era in Inghilterra, è arrivato in Italia e abbiamo scoperto un grande giocatore. Segnava, stava bene e i tifosi erano innamorati di lui. Perché è andato via? Per questioni di soldi. Secondo me devi rimanere nel posto in cui ti amano, in cui stai bene. In Inghilterra ha fatto male e qui ha trovato un ambiente più freddo. Lukaku ora pesa 110 kg e allenarlo non è facile».

ERRORI – Il campione del mondo del 1982 ha inoltre aggiunto: «Io non vedo più il calciatore veloce e lucido di qualche anno fa. Il belga ha bisogno di più allenamento, è completamente fuori forma. Ha avuto diverse occasioni da pochi metri, in questo momento c’è un tabù da sfatare. Ora Lukaku la porta la vede grande 5 centimetri, è un problema psicologico che accade a tutti gli attaccanti nel corso della carriera. Il giocatore dell’Inter deve solo ritrovarsi e lo farà, per la punta è semplicemente una questione di gol».