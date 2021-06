Altobelli: «Lukaku il centravanti più forte che c’è! Eriksen, grazie a Kjaer»

Altobelli ha parlato a Rai Sport delle ultime ventiquattro ore in casa Inter, fra la paura per quanto successo a Eriksen (fortunatamente fuori pericolo) e la doppietta di Lukaku in Belgio-Svezia. Ecco le sue parole.

PERICOLO PASSATO – All’indomani del malore di Christian Eriksen arriva il sollievo da parte di Alessandro Altobelli: «Si è evitata una tragedia. Devo dire, per quanto riguarda quello che è successo, che è stato il derby più bello della storia. I tifosi del Milan pregavano per Eriksen e i tifosi dell’Inter ringraziavano Simon Kjaer».

IL MIGLIORE – Altobelli ha solo elogi per Romelu Lukaku: «In questo momento io penso che Lukaku sia il centravanti più forte che c’è. Escludendo lui? Tutta la vita Robert Lewandowski. È un gran giocatore e non da poco, da sempre. Segna in tutte le maniere, in nazionale e nel Bayern Monaco: sa come metterti in difficoltà e fare gol».