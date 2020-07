Altobelli: “Lautaro Martinez? Fa bene a rimanere all’Inter. Le voci…”

Condividi questo articolo

Alessandro Altobelli parla di Inter-Fiorentina, prima del fischio d’inizio fissato per le 21.45. Dagli studi “RAI”, l’ex attaccante nerazzurro si concentra su Lautaro Martinez (in panchina contro i viola) e sul suo futuro.

FUTURO – Alessandro Altobelli ha tutti i titoli per permettersi di erogare consigli a Lautaro Martinez. Spillo è ancora nella storia dell’Inter come il secondo miglior realizzatore nerazzurro di sempre, con 209 reti. L’ex goleador parla del futuro dell’argentino, che sembra sempre più vicino a rinnovare il contratto. Una soluzione che Altobelli sposa felicemente, vista anche la giovane età del Toro. Ecco le sue parole: «Secondo me Lautaro Martinez farebbe bene a rimanere ancora un anno nell’Inter. Perché ha trovato una società che gli ha permesso id mettersi in mostra, tanto che lo vogliono club come Manchester City e Barcellona. Ma non è maturo al 100% per andare a giocare in queste squadre. Queste voci di mercato gli hanno fatto male». Ora non resta che vedere come si evolverà l’estate del numero 10 nerazzurro, che continua a lavorare fortemente con un solo obiettivo: il gol. Al suo secondo anno con l’Inter, Lautaro Martinez è a quota 18 reti segnati: un bottino da integrare nelle prossime (almeno) quattro partite rimanenti.