Altobelli: «Lautaro Martinez? Dico questo!» Poi fiducia all’Inter

Alessandro Altobelli, ex bomber dell’Inter, ha parlato di Lautaro Martinez, ma allo stesso tempo ha posto fiducia sulla squadra di Inzaghi.

LAUTARO MARTINEZ – Intervenuto sul canale di Gian Luca Rossi, Alessandro Spillo Altobelli ha commentato il momento dell’attaccante nerazzurro. Il pensiero di colui che ha segnato 209 gol con la maglia nerazzurra, dunque qualcosina ne sa: «Quando per due partite non segni, la terza inizia ad essere importante e se non segni nemmeno alla terza, allora inizia a venir meno la fiducia. I gol che hai fatto non contano più, quando stai per mesi senza segnare, i venti centimetri ti diventano 7-8 metri. Ne esci ovviamente segnando in qualsiasi modo. Gli attaccanti sono diversi dal resto della squadra, vengono giudicati per i gol. Un attaccante che segna 4 gol, che attaccante è?».

Non solo Lautaro Martinez, Altobelli fiducioso sull’Inter

SCUDETTO E CHAMPIONS LEAGUE – Lo stesso Altobelli pone parecchia fiducia sulla squadra di Simone Inzaghi. In Italia poche rivali, poi sulla Champions League Spillo si pronuncia in questa maniera: «Personalmente penso che l’Inter abbia qualcosa in più rispetto alle altre, sarà dura rispetto agli altri anni, ma penso che alla fine la spunterà. Champions League? Non mi piace la nuova formula delle coppe. Mi auguro che cambino queste formule perché fanno schifo».