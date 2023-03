Altobelli: «Inter, sono insoddisfatto! Lukaku? Storia finita. Inzaghi…»

Altobelli rilascia una lunga intervista sull’Inter al giornale TuttoSport. L’ex calciatore nerazzurro traccia un bilancio della stagione della squadra di Inzaghi, dando il proprio parere su alcuni giocatori e sugli scenari futuri.

BILANCIO – Alessandro Altobelli dice la sua sulla stagione dell’Inter e su alcuni giocatori. Così l’ex calciatore nell’intervista rilasciata a TuttoSport: «L’Inter ha una buona rosa, ma non sono tanto soddisfatto dei risultati. Non si possono perdere nove partite in campionato. Non mi piace pure il fatto che si incassino troppi gol, nonostante la propria forza: i nerazzurri non rendono per il proprio valore. Per me se continuasse a giocarsi il secondo posto, non si potrebbe parlare di una brutta Inter, contando pure le altre competizioni, ma di un’Inter che deve migliorare sì. Cosa penso di Lukaku? È un giocatore particolare. Con Conte è stato un trascinatore, determinante per la vittoria dello scudetto. Ma oggi non è più quel Lukaku che tutti si ricordavano. Non sta passando un buon momento, non segna, fa fatica. Per di più è pure in prestito: penso che la storia di Lukaku con l’Inter sia finita. A meno che da qui alla fine non faccia vedere cose straordinarie. Lautaro a me piace molto, lo considero uno dei migliori goleador del campionato italiano. E lo si vede anche dalla classifica cannonieri. Per me è un giocatore completo. Sono soddisfatto di lui. Poi è vero, per le qualità che possiede potrebbe segnare di più, mi auguro arrivi presto questo salto di qualità perché con le reti di Martinez l’Inter potrebbe arrivare lontano nelle coppe e vincere più partite in campionato. Dzeko non segna? È vero, ma a me piace come tipo di attaccante. Sa quello che deve fare, conosce i momenti della partita. Può dare una mano alla squadra. Io lo terrei».

Inter, il futuro fuori e dentro il campo

FUTURO – Altobelli continua: «Correa? Non credo si debba sostenere che non sia un giocatore da Inter, ma solo che non è stato quel tipo di calciatore che l’Inter si aspettava. Satriano o Mulattieri? È arrivata l’ora di dare più spazio a questi ragazzi che si stanno mettendo in luce in prestito da altre parti. Se uno viene fuori dalla Primavera dell’Inter e gli viene chiesto di giocare in prima squadra, dà il massimo, il mille per cento, anche per un solo minuto. A differenza magari di chi viene acquistato da fuori, vorrebbe essere titolare e non dà niente se scende in campo per pochissimo tempo. Cosa pensa di Inzaghi? Ha vinto tre trofei ed è ai quarti di Champions. Ma secondo me potrebbe ottenere molto di più da questa squadra. Pronostico Champions League? Non si deve però pensare che il Benfica sia una squadra facile da affrontare, né che si tratti di un accoppiamento semplice. I portoghesi mica sono scarsi. Poi è logico che se vuoi arrivare lontano, devi pensare di poterli eliminare. Post Inzaghi? Sarei indeciso su Mourinho e Conte. Li reputo due grandi allenatori, di quelli che all’Inter hanno dato tanto e vinto. Sono sicuro che conquisterebbero altri trofei con i nerazzurri. A Thiago Motta gli farei fare ancora esperienza, il tempo è dalla sua parte».

Fonte: TuttoSport – Simone Togna