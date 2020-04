Altobelli: “Inter, societÃ  forte e pronta a vincere. Tenere i giocatori forti”

Altobelli: “Inter, società forte e pronta a vincere. Tenere i giocatori forti”

Alessandro Altobelli, ex attaccante dell’Inter, intervistato in esclusiva da “SportMediaset” ha parlato dell’Inter e delle ambizioni della squadra nerazzurra. Altobelli, inoltre, ha parlato della possibilità di vedere Messi in Italia

VINCERE – Secondo Alessandro Altobelli l’Inter è pronta ad aprire un nuovo ciclo di vittorie. L’ex attaccante nerazzurro, inoltre, parla del possibile arrivo di Lionel Messi in Italia: «Dopo gli anni belli di Massimo Moratti, dove abbiamo fatto il Triplete, abbiamo di nuovo una società forte. Mi auguro che rimangano tutti i giocatori più forti, che, tra poco ricomincerà a vincere. Ragionamento particolare per Lautaro Martinez, io capisco Messi che vuole i giocatori bravi ed argentini per rafforzare il Barcellona. Ma io gli dico, perché non viene in Italia a giocare per l’Inter? Noi lo aspettiamo».