Altobelli: «Inter, senza vittoria un solo obiettivo. Juventus avvantaggiata»

Alessandro Altobelli ha parlato negli studi di 90esimo Minuto su Rai Due di Juventus-Inter di questa sera, ponendo anche il focus sui due attaccanti argentini: Paulo Dybala e Lautaro Martinez.

ATTACCANTI A CONFRONTO – Questa l’analisi di Altobelli su Dybala e Lautaro Martinez: «Sono due giocatori che a me piacciono tanto. Non due centravanti d’area di rigore, ma sanno giocare a calcio. Questa sera incideranno tanto nella partita. È una delle gare più importanti del campionato per entrambe. Se l’Inter perde questa sera deve cercare solo di arrivare nei primi quattro posti. I bianconeri invece se vincessero possono sperare di arrivare ancora più in alto. Sapevo che Dybala non avrebbe rinnovato, penso che il suo futuro sarà in nerazzurro. Se lo accoppi a Lautaro Martinez potrebbero giocare tranquillamente insieme e trovare il gol in qualunque momento della partita».

PRONOSTICO – Altobelli ha poi pronosticato la gara di stasera: «Penso che la Juventus sia avvantaggiata. Le ultime sette l’Inter non è stata brillantissima. Fossero stati quelli di inizio campionato avrei detto i nerazzurri, anche se ora bisogna capire come torneranno dalla sosta del campionato».