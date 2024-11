Altobelli: «Inter, ecco chi prendo tra Conte e Inzaghi! Lautaro Martinez mantiene la parola»

Alessandro ‘Spillo’ Altobelli è uno degli ex nerazzurri intervistati per Inter-Napoli di questa sera. Parlando a Tuttosport, l’ex attaccante ha fatto il punto sui due allenatori, sulle possibilità di vittoria per questa sera e sul ritorno a San Siro di Antonio Conte e Romelu Lukaku

ACCOGLIENZE – Alessandro ‘Spillo’ Altobelli apre così la sua disamina su Inter-Napoli, concentrandosi anche su due importanti ritorni: «Sarà una partita bella da vedere e ci sarà da lottare fino alla fine. Parliamo di un match diventato importante negli ultimi anni. Anche i campani hanno mostrato ottime cose, per esempio lo scudetto con Spalletti. Oggi c’è un allenatore che ci mette del suo come Conte. Però siamo solo all’inizio. Penso che Conte sarà accolto bene, i tifosi dell’Inter hanno sempre dimostrato di essere sportivi. Si è comportato bene nei confronti dei nerazzurri e sarà rispettato. Per Lukaku i tifosi invece pensano sia un traditore, dipendesse da me andrei oltre. Per lui credo ci saranno fischi».

Altobelli e le scelte: tra Inzaghi e Conte, passando per le coppie di attaccanti

SCELTE – Allenatori e coppie di attaccanti. In vista di Inter-Napoli, ecco su chi punterebbe Altobelli: «Chi sceglierei fra Conte e Inzaghi? Bella domanda, davvero. Inzaghi ha fatto benissimo alla Lazio e anche all’Inter ha dimostrato di essere forte. Tutti poi conosciamo le qualità di Conte. Diciamo che li prenderei tutti e due. Se devo sceglierne uno, però, dico Inzaghi visto che oggi è lui a lavorare per la mia Inter. Per gli attaccanti invece sceglierei Lautaro Martinez e Thuram, che sono più forti di Lukaku Kvaratskhelia. Lo dicono le partite e i gol che segnano. Si trovano alla perfezione. Lautaro Martinez è un grande professionista e uno che mantiene la parola: ha voluto rimanere all’Inter nonostante altre proposte. Questo gli fa onore».

Altobelli e l’analisi sull’Inter di campionato e di Champions League

DUE SQUADRE – Questo, poi, il pensiero di Altobelli sulla differenza – legata particolarmente al rendimento difensivo – dei nerazzurri tra Serie A e Champions League: «L’Inter è una squadra a cui non piace restare dietro e corprirsi, gioca sempre all’attacco. Il calcio è diverso tra Serie A ed Europa, bisogna adeguarsi alle situazioni. Poi ci sono giocatori che magari riescono a rendere di più in Champions League che non in campionato. Per stasera non bisogna pensare alle posizioni di classifica, ma ai punti. Penso che questa sera i nerazzurri abbiano più possibilità di vincere».

Fonte: Simone Togna, Tuttosport