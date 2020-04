Altobelli: “Inter-Rangers, che gol Rummenigge. Annullato? Io arrabbiato…”

Intervistato ai microfoni del programma radiofonico “Deejay Football Club”, Alessandro Altobelli, ex attaccante dell’Inter, ha parlato dell’esperienza in nerazzurro

RETROSCENA – Queste le parole di Alessandro Altobelli, ex attaccante dell’Inter, partendo da un aneddoto. «I 20 giri di campo inseguito da Ferri? Fisicamente ed atleticamente non mi batteva nessuno. Ero un buon atleta. In quell’Inter lì ero sempre il primo e non facevo fatica. Io sono abituato alle montagne nel mio paese».

GOL ANNULLATO A RUMMENIGGE – Altobelli sul cross per Rummenigge che ha segnato in Inter-Rangers (gol poi annullato). «Se ho menato l’arbitro? Kalle ha fatto una cosa stratosferica, una rovesciata a 2000 metri di altezza, è sceso sulla neve. Quell’arbitro lo annullò. Lo sai perché mi sono arrabbiato? Perché l’arbitro era un tedesco. Sono andato lì e meno male non mi ha buttato fuori. Però ha preso una cantonata. Pensavo che andasse da Kalle e magari gli dava la mano, gli faceva i complimenti. Sui campo da calcio non ho mai visto una cosa del genere. Kalle è stato un giocatore grandissimo. Ha vinto un Pallone d’Oro, tanti campionati… Lo sento quasi tutti i giorni, siamo rimasti in buon rapporto. Gran gol e un piccolo arbitro».

ATTACCANTI PREFERITI – Altobelli sui suoi attaccanti preferiti. «Immobile è un grande goleador ma gioca solo dentro nell’area di rigore. A me piacciono i giocatori che partono da lontano, che saltano l’uomo… Ronaldo è un po’ il giocatore che fa queste cose qui, però in questo momento mi piacciono un po’ tutti. Però non c’è uno che mi fa impazzire. Nel passato ci sono Pruzzo, Rossi, Bettega, Graziani, Pulici… questi sono i miei preferiti».