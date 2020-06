Altobelli: “Inter poteva farne 3-4! Eriksen? Ok 3-4-1-2. Lautaro Martinez…”

Altobelli ha parlato di Inter-Sampdoria e della prestazione dei nerazzurri (qui le sue parole alla vigilia). In evidenza Eriksen e Lautaro Martinez con la loro qualità, nel nuovo modulo scelto da Conte. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “Tuttomercatoweb”

OTTIMA PROVA – Alessandro Altobelli analizza Inter-Sampdoria: «Il primo tempo è stato molto buono. I nerazzurri hanno segnato due gol ma potevano chiudere la gara facendone tre o quattro. Poi nella ripresa c’è stato un calo evidente, del resto dopo questo stop le squadre non possono ancora essere al cento per cento. Però nel complesso ho visto un’altra squadra, con un altro modulo e con la voglia di approcciare bene e vincere – dice Altobelli -. Il 3-4-1-2 è un modulo convincente? Sì, dà la possibilità ad Eriksen di giocare nel suo ruolo ideale e il danese può fornire il suo ottimo contributo. Lukaku e Lautaro Martinez? Siamo abituati ai loro gol. Ieri ho visto belle giocate da parte dell’argentino e di Eriksen. L’Inter è una squadra fisica ma con la tecnica di questi due giocatori ecco che c’è un salto di qualità. Così com’è, l’Inter può tentare di recuperare qualche punto».

GERARCHIE IN ATTACCO – Alessandro Altobelli parla anche della corsa al titolo: «Scudetto? Recuperare sei punti alla Juve è difficile però si può tentare. Del resto ci sono ancora degli scontri diretti come Juve-Lazio. I biancocelesti hanno giocato un gran campionato: sarebbe stato molto bello, se la Serie A fosse andata avanti regolarmente, vedere come sarebbe stata oggi la classifica. Intanto l’Inter ha il posto quasi assicurato in Champions ma ora ha il dovere di provarci. Puntando sulle sue qualità e facendo affidamento anche sulle prossime 5-6 partite che sulla carta sono abbordabili».