Altobelli: «Inter ha meno delle prime ma occhio al fuoriclasse in dirigenza»

L’ex attaccante Alessandro Altobelli, presente negli studi di 90° minuto su Rai 2, ritiene l’Inter ancora non all’altezza di Napoli e Milan ma la stagione è ancora lunga. Occhio anche al mercato invernale, dove poter completare la rosa.



GAP − Secondo Alessandro Altobelli, i nerazzurri hanno qualcosa in meno rispetto a Napoli e Milan: «L’Inter, vedendo il Napoli e il Milan, mi sembra che almeno in questo inizio di stagione non sia alla pari. Ha qualcosa in meno, ma il campionato è lungo e c’è anche il mercato di gennaio. L’Inter ha un grande fuoriclasse in dirigenza, ovvero Giuseppe Marotta».