Altobelli: «All’Inter manca qualche gol, ma ora ne sta prendendo pochi»

Altobelli vede un’Inter finalmente ermetica in difesa, dopo un inizio di stagione in cui prendeva troppi gol. Da 90° minuto su Rai 2 l’ex attaccante parla della fase offensiva e difensiva.

LA CRESCITA – Alessandro Altobelli vede due mesi molto positivi: «Se noi andiamo a guardare l’Inter è la squadra, insieme all’Atalanta, che ha fatto più punti. Secondo me è una squadra alla quale, oltre a giocare bene, manca qualche gol: per quanto attacca ne segna pochi. Ma nelle ultime partite ne ha presi solo quattro, è una squadra difficile da cambiare che non concede spazi e ti attacca. Poi anche i singoli fanno la differenza».