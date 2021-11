Altobelli: «Inter, brutto avvio ma è tornata. Brozovic fa girare la squadra»

Alessandro Altobelli, ospite negli studi di Novantesimo minuto su Rai 2, ha parlato del momento dell’Inter e di come Brozovic sia imprescindibile per questa squadra

TORNATA − ‘Spillo’ Altobelli analizza il momento dei nerazzurri: «Agli inizi la squadra di Simone Inzaghi ha avuto dei problemi di gioco e di risultati, non ha vinto negli scontri diretti contro Atalanta, Lazio, Milan e Juventus, l’unica vittoria era stata con il Napoli. Aveva perso tanto terreno, ora ha recuperato i punti che gli servivano per stare in testa. I nerazzurri dominano le partite. Marcelo Brozovic è uno di quei registi che fa girare la squadra, l’Inter è tornata».