Altobelli: «Inter, non salvo nessuno! Mi aspettavo altre cose dopo il derby»

Alessandro ‘Spillo’ Altobelli non ci va morbido con l’Inter dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco. L’ex attaccante nerazzurro, negli studi di Sport Mediaset, ha parlato della prestazione dei giocatori.

NESSUNO DA SALVARE – Alessandro Altobelli non ci va leggero con l’Inter: «Mi aspettavo un’altra squadra, una reazione. Mi aspettavo che in coppa questa squadra dimostrasse il valore che ha veramente. In queste partite però la squadra ha sofferto sempre, subito tanto e creato poco. Se devo salvare un giocatore questa sera, faccio fatica a trovarlo. È vero che queste partite sono difficili, ma devi dare un qualcosa in più. La mia preoccupazione è che non vedo quel cambio di passo, quella mentalità, quella reazione che mi aspetterei».