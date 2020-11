Altobelli: “Il VAR funziona se lo usi, io vorrei chiamarlo dalla panchina”

Alessandro Altobelli, ex attaccante dell’Inter, ha parlato degli episodi in Inter-Parma di ieri come il clamoroso rigore negato ai nerazzurri sostenendo che ci sia qualcosa che non funziona nell’utilizzo del VAR

IL VAR FUNZIONA? – Altobelli non si scaglia contro lo strumento tecnologico, ma pretende che venga usato in maniera più chiara per evitare episodi come quello di ieri: «Funziona se lo usi, ma si può migliorare molto. La prima cosa da fare è vedere il VAR, ma perché noi vediamo una cosa e gli arbitri ne vedono un’altra? Perché l’arbitro rimane lì in campo e non va a vedere personalmente cosa è successo? Poi io vorrei che si potesse chiamare almeno una o due volte dalla panchina».