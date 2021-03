Altobelli: «Cammino dell’Inter eccezionale. Ma non si pensi alla classifica»

Altobelli è ospite di “A tutta rete” su Rai 2. L’ex attaccante dell’Inter, valutando la sconfitta della Juventus col Benevento, ritiene che il vantaggio in classifica sia buono ma non ancora decisivo.

NON È FATTA – Alessandro Altobelli vola basso: «Il cammino dell’Inter, fino ad adesso, è stato eccezionale. Ha nove punti di vantaggio sulla seconda, ha vinto otto partite consecutive: è un peccato che non abbia giocato contro il Sassuolo. Devo dire, però, che nelle partite che mancano il girone di ritorno e le ultime dieci partite non è facile vincere con nessuno. Oggi abbiamo avuto la prova: il Benevento è andato a Torino per vincere. Non c’è più tempo per recuperare, anche le squadre piccole giocano alla morte ed è terribilmente difficile. Io, più che pensare alla classifica, penso partita dopo partita. L’Inter è in una buona condizione, bisogna sfruttare questo momento».