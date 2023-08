Altobelli: «Arnautovic attaccante sicuro! Inter, sempre per vincere»

Altobelli, da ex attaccante, è soddisfatto dell’arrivo di Arnautovic all’Inter. Nel prepartita della sfida col Monza, il bomber si è espresso nella diretta di Inter TV sugli obiettivi e l’austriaco.

NUOVA PAGINA – Alessandro Altobelli ha buone sensazioni per la stagione: «È l’inizio di un altro campionato, non potevo non esserci. Speriamo di vedere una bella partita, ma soprattutto quest’anno penso che l’Inter abbia fatto una buona squadra e possa fare un buon campionato. È un campionato difficile, perché ci sono tante squadre che si sono attrezzate bene, però quando l’Inter parte in campionato deve farlo per vincere. Abbiamo preso Marko Arnautovic che penso alla fine farà bene, era già stato all’Inter e ha fatto bene al Bologna. È un ritorno importante e la dimostrazione che l’Inter si affida a un attaccante sicuro, che ha già fatto tanti gol in Serie A. Adesso ce ne aspettiamo ancora di più».