Altobelli: «Gli anni più belli della mia vita all’Inter. Lasciato lì 3 miliardi»

Altobelli è a pieno titolo fra le leggende dell’Inter, con 209 gol in 466 presenze dal 1977 al 1988. Nel corso di “Notti Europee” su Rai 1 l’ex attaccante ricorda cosa fece per il club.

AL TOP – Alessandro Altobelli fu costretto a lasciare l’Inter nel 1988, andando clamorosamente alla Juventus. Tuttavia ci tiene a ribadire come la sua carriera fu soprattutto nerazzurra: «Io gli anni più belli della mia vita li ho dati all’Inter. L’ultimo anno sono dovuto andare via: ho lasciato lì tre miliardi delle vecchie lire. Ora il senso di appartenenza non esiste più: è giusto che i calciatori si facciano pagare. Quando non servono più un calcio nel sedere e si mandano via. Provate a vedere i giocatori più famosi: Francesco Totti alla Roma, Alessandro Del Piero alla Juventus… Per me i giocatori fanno bene, la carriera dura dieci anni».