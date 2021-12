Altobelli: «Abbattere San Siro? Non se ne parla. È la storia del calcio»

Alessandro Altobelli, ex giocatore dell’Inter, si è esposto sulla decisione di voler abbattere lo stadio San Siro di Milano. Spillo è totalmente contrario

STORIA − Altobelli è fermo sulla sua decisione di non abbattere lo stadio di Inter e Milan: «Demolire San Siro? Piuttosto mi incateno. Non se ne parla nemmeno. Allora andiamo noi lì e ci facciamo buttare giù pure noi. Nessuno può abbattere San Siro. Quello stadio è la storia del calcio, non si tocca. Facciamo sentire la voce che lo stadio non si tocca, noi abbatteremo tutti quelli che vogliono buttar giù San Siro».

Fonte: mitomorrow.it