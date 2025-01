Altafini: «Scudetto, Inter e Napoli fino alla fine! Ma si gioca troppo»

Altafini intervenuto telefonicamente a Rai Radio 1 durante un suo intervento ha espresso la sua opinione riguardo la lotta scudetto in Serie A, in particolare nella sfida tra Inter e Napoli.

PRIMI BILANCI – José Altafini è entusiasta della sfida tra Inter e Napoli in Serie A per lo scudetto. Poi tra le peggiori pesca proprio una squadra: «La lotta scudetto in Serie A è entusiasmante, Inter e Napoli se le daranno fino alla fine. Io sono contento del Napoli, è una squadra che merita. Il popolo napoletano anche quando giocavo io era veramente entusiasta, sportivo. Il problema è che si gioca troppo! Se vediamo le squadre che hanno giocato ieri, a ognuna mancano 4-5 giocatori titolari. La più grande delusione di questa stagione? Direi il Milan, in particolare il terzino destro brasiliano».