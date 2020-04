Altafini: “Lautaro Martinez, buon giocatore ma non un...

Altafini: “Lautaro Martinez, buon giocatore ma non un fenomeno. Serie A…”

Intervistato ai microfoni del sito del Mundo Deportivo, José Altafini, ex attaccante e commentatore sportivo, ha parlato di Lautaro Martinez e della ripresa della Serie A

RIPRESA – Queste le parole di José Altafini, ex attaccante e commentatore sportivo, sulla possibilità di riprendere il campionato di Serie A. «Non puoi finire un campionato in questo modo. Devi finire di giocare. Non mi interessa se a luglio, agosto o settembre. Ci sono club che meritano di finire il campionato. Un’altra cosa è che possa essere fatto».

LAUTARO – Altafini su Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter nel mirino del Barcellona. «È un buon giocatore ma non è un fenomeno. Solo Ronaldinho, Ronaldo il brasiliano, Messi, Neymar hanno avuto questa categoria di recente. È un giocatore eccellente, ma non raggiunge il livello degli altri».