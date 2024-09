Altafini: «Inter forte, perché criticare Lautaro Martinez? Milan scudetto difficile»

Altafini, ex storico giocatore del Milan, in un’intervista concessa al collega Nicolò Schira su Tuttosport, ha parlato del momento dei rossoneri e del derby con l’Inter.

IL PARERE – José Altafini parla di Inter-Milan in programma domani e della posizione già in bilico di Fonseca: «Spero che il Milan possa risorgere nel derby dalle proprie ceneri come l’Araba Fenice, anche se contro l’Inter è davvero dura. I nerazzurri sono fortissimi e con giocatori di alto livello in tutti i reparti: restano i favoriti per la vittoria dello Scudetto. La squadra è in grande e palese difficoltà. Si vede chiaramente che i giocatori non lo seguono. Fonseca non riesce a imporre le sue idee. Il Milan come Juventus e Napoli ha cambiato allenatore in estate, ma Motta e Conte hanno saputo dare un’identità ben definita alla proprie squadre, catturando i calciatori nel loro progetto. Se uno vede giocare bianconeri e partenopei, nota subito come i giocatori siano partecipi e coinvolti. Al Milan non succede».

Corsa a due o a tre? E le critiche al capitano argentino

LOTTA SCUDETTO – Altafini parla della lotta scudetto e non si spiega le critiche all’attaccante dell’Inter: «Difficile. Vedo l’Inter come la candidata a vincerlo, con Juventus e Napoli rivali principali. Lautaro Martinez criticato? Non capisco lo capisco. Resta un grandissimo giocatore. Come si fa a discuterlo? Lo dico per esperienza personale: per rendere al massimo una punta ha bisogno del sostegno di tutta la squadra e in queste prime gare non ho visto grossi rifornimenti o tanti cross per Lautaro Martinez. Appena saranno tutti al top, tornerà a segnare come sempre».

Fonte: Tuttosport – Nicolò Schiera