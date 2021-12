Altafini: «Inter ed Atalanta si contenderanno lo scudetto. Milan e Napoli…»

Josè Altafini, ex calciatore, nel corso di un’intervista concessa al Tuttosport, ha parlato della lotta scudetto in Serie A che coinvolge l’Inter capolista

FAVORITI – Josè Altafini parla a proposito della lotta scudetto in Serie A. Secondo l’ex calciatore, l’Inter è tra le favorite: «Milan-Napoli? Quelle che ne trarranno un grosso vantaggio sono Inter ed Atalanta. Milan e Napoli si faranno male, almeno una delle due, se non entrambe, per forza di cose, dovrà perdere punti. Così le avversarie nerazzurre ne approfitteranno sicuramente. Scudetto? Inter ed Atalanta si contenderanno il titolo. Speriamo però che Milan e Napoli, dopo domenica, non si facciano male e restino in corsa per lo scudetto».

Fonte: Simone Togna – Tuttosport