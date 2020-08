Altafini: “Europa League, Inter puÃ² salvare calcio italiano. Messi…”

Altafini: “Europa League, Inter può salvare calcio italiano. Messi…”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva”, José Altafini, ex attaccante di Milan, Juventus e Napoli, ha parlato dell’Inter in Europa League e di Leo Messi

POSSIBILITÀ – Queste le parole di José Altafini, ex attaccante di Milan, Juventus e Napoli, sull’Inter in Europa League. «Negli ultimi tempi l’Inter ha giocato veramente bene e deve rammaricarsi di aver perso qualche punto, altrimenti avrebbe potuto anche vincere lo scudetto. In Europa League i nerazzurri possono fare grandi cose, salvando anche il calcio italiano. Conte ha chiesto dei giocatori per rinforzare la squadra, ma nessuno di questi è un grande giocatore. Ci sono stati degli sbagli nel mercato».

ADDIO – Altafini sul Leo Messi, attaccante del Barcellona e sogno di mercato dell’Inter. «Messi via dal Barcellona? Se è andato via Pelé dal Santos… Secondo me un grande giocatore non può restare nella stessa squadra per sempre, dopo qualche anno vengono meno gli stimoli, dovrebbe fare come Ronaldo e Neymar e mettersi alla prova altrove».