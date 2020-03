Almeyda: “Lazio, scudetto possibile ma occhio all’Inter. Con Conte…”

Intervistato ai microfoni di “TuttoMercatoWeb.com”, Matias Almeyda, ex centrocampista di Lazio e Inter ed oggi allenatore, ha parlato di sfida scudetto

SCUDETTO – Queste le parole di Matias Almeyda, ex centrocampista di Lazio e Inter ed oggi allenatore, sulla lotta scudetto tra Lazio, Juventus ed Inter: «Lazio vincitrice? Sì, secondo me i biancocelesti possono farcela. Si è acceso qualcosa nelle loro menti e nei loro cuori, si vede bene in campo. Chiaramente non sarà facile, la Juve ha una rosa fortissima e in Italia vince da tanti anni. Senza dimenticare l’Inter, le squadre di Conte non si possono mai dare per morte. Però sono fiducioso: il 2020 come il 2000, io ci credo!».

Fonte: Giacomo Iacobellis – TuttoMercatoWeb