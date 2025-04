Almeyda su Barcellona-Inter: «Equilibrata. Un problema per Flick»

Matias Almeyda, ex calciatore dell’Inter, ha detto la sua sulla sfida d’andata delle semifinali di Champions League tra Barcellona e Inter. Di seguito la visione da lui elaborata.

L’ANDAMENTO – Matias Almeyda ha parlato a SPORT in vista di Barcellona-Inter. L’ex calciatore nerazzurro ha sottolineato come la compagine di Simone Inzaghi non parta con gli sfavori del pronostico: «Mi aspetto una gara equilibrata, da guardare. L’Inter ha, dalla sua, l’esperienza e la forza tipica dei club italiani, non avendo troppa qualità nel possesso ma disponendo di tante altre doti. Soprattutto, può disporre di una maggiore qualità nel gioco aereo rispetto al Barcellona. Quest’ultima, dal suo canto, può contare su alcuni calciatori che io definirei ‘illuminati’».

Almeyda sulla crescita di Inzaghi da allenatore, per giocarsi tanto in Barcellona-Inter

TECNICO NERAZZURRO – Almeyda ha poi proseguito esprimendosi sul ruolo di Inzaghi all’allenatore: «Non credevo che Inzaghi sarebbe diventato un tecnico, così come lui non lo pensava di me (Almeyda allena l’AEK Atene, ndr.). Ho iniziato a seguirlo quando allenava la Lazio, anni in cui aveva già mostrato il suo stile. Quest’ultimo non è tipicamente italiano, il piacentino lo ha modernizzato. Ora è un allenatore con un’identità, tutti sono a conoscenza del modo in cui giocano le sue squadre».