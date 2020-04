All’Inter servono Lukaku e Lautaro Martinez nelle versioni top – GdS

La “Gazzetta dello Sport” sottolinea che all’Inter per performare al massimo servono i suoi due attaccanti, Lukaku e Lautaro Martinez.

RIFERIMENTI IN ATTACCO – La Juve ha Cristiano Ronaldo e la Lazio ha Ciro Immobile. L’Inter se vuole crederci deve affidarsi a Lukaku e Lautaro: solo con la Lu-La pienissima Conte può credere nella rincorsa. Romelu è rimasto a secco negli scontri diretti con Lazio e Juve, unica pecca del primo anno nerazzurro. Ora nel suo mirino c’è Ronaldo il Fenomeno. Finora il belga è l’interista che ha segnato di più al debutto in A negli ultimi 70 anni: 17 gol lui, 16 il brasiliano edizione 1997-98, che nel finale di stagione però esplose chiudendo con 25 reti. Lukaku, che di straordinari ne ha fatti fin troppi quest’anno, dovrà tenere i muscoli allenati in queste settimane di stop: se la stagione riprenderà, dovrà essere subito esplosivo e riposato, anche perché di mezzo ci saranno Europa League e Coppa Italia.

DIMENTICARE IL BARCELLONA – Accanto a lui servirà anche il migliore Lautaro: le sirene del Barcellona non possono che essere messe da parte, l’argentino dovrà ritornare l’attaccante letale ammirato sino a gennaio e arrivato a 16 gol stagionali. Conte si fida di lui, il Toro è rimasto a Milano ad allenarsi (in casa) perché spera di tornare in campo e vuole provare a vincere qualcosa con il club nerazzurro. I motivi per crederci ancora ci sono eccome.