All’Inter di Conte mancano qualità e un piano alternativo per vincere – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea due problemi dell’Inter di Conte: mancano elementi di spiccata qualità e un piano B per sbloccare le partite.

QUALITA’ CERCASI – La rosa dell’Inter ha dei limiti sul piano della qualità. Limiti che si sono evidenziati in maniera palese nel momento in cui si è fatto male Sensi. Era il 6 ottobre e da allora di fatto l’ex-Sassuolo non si è più rivisto. Eriksen avrebbe dovuto essere il rimedio, ma al momento gioca solo negli ultimi 20’ o anche meno. Normale, quindi, che per essere efficaci occorra tenere sempre il piede sull’acceleratore («Se non andiamo a 200 all’ora siamo una squadra normale», è uno dei motti di Conte).

NESSUN PIANO B – Già, ma quando il motore non gira al massimo – e capita durante una stagione – servono dei piani alternativi. Ebbene, per il momento, l’Inter ha dimostrato di non averne. Così, ha finito per cavarsela quasi sempre contro le cosiddette piccole, anche perché segnando quasi sempre presto nel primo tempo, riusciva a mettere la gara sui binari più congeniali. Ora, invece, viene puntualmente rimontata – 8 volte in stagione, la metà delle quali nel solo 2020 – e, contro le grandi, le pecche nella costruzione e nello sviluppo della manovra risaltano in maniera ancora più evidente. Occhio, che il 1° marzo ci sarà la Juve…