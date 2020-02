Alli: “Eriksen fantastico. Mi mancheranno i suoi assist. Presto…”

Dele Alli, centrocampita del Tottenham, ha parlato del neo arrivo in casa Inter Eriksen. Il giocatore inglese ha parlato al termine del match vinto dagli Spurs contro il Manchester City

AMARO – Dele Alli ha avuto parole al miele per Christian Eriksen. Queste le sue parole: «Chris è un giocatore fantastico, ma era arrivato il momento in cui lui voleva andare via. È stato triste per me e gli altri ragazzi perché andava d’accordo con tutti, era un grande uomo squadra, si allenava bene in allenamento e ha sempre lavorato duro in campo. Mi ha fatto anche molti assist e mi mancheranno, ma allo stesso tempo gli auguro tutto il meglio e sono sicuro che parleremo presto, magari andando a cena».

Fonte: dailymail.co.uk