Allegri: «Tre punti presi all’Atalanta, non all’Inter. Scudetto roba per altri»

Allegri non ritiene che la Juventus debba guardare il distacco dall’Inter. Dopo il 2-0 al Verona (vedi articolo) il tecnico bianconero ha parlato a DAZN e si è soffermato sul +2 (con una partita in più) sull’Atalanta quinta, prossima avversaria fra una settimana.

DISCORSO DIVERSO – Massimiliano Allegri non guarda il primo posto ma il quarto ottenuto dalla sua Juventus: «La quota scudetto è una roba che riguarda il Napoli, l’Inter e il Milan. Noi siamo momentaneamente fuori. Per quanto riguarda la quota Champions League è difficile, però con ottanta punti ci arrivi sicuramente. Tre punti presi all’Atalanta anziché all’Inter? Assolutamente sì, bisogna fare un passo alla volta. Abbiamo l’Atalanta, intanto siamo due punti avanti e abbiamo domenica lo scontro diretto. È ancora lunga, davanti stanno viaggiando e direi che lo scudetto è una roba che riguarda quelle davanti. L’Inter ha ancora qualcosa di vantaggio, noi siamo indietro. Purtroppo ci mancano quei quattro punti che ci avrebbero consentito di giocarci lo scudetto fino alla fine, ma questo non l’abbiamo fatto e quindi dobbiamo innanzitutto lottare con l’Atalanta».