Allegri: «Tre punti importanti. Abbiamo margini di crescita ed entusiasmo!»

Massimiliano Allegri è soddisfatto del risultato della sua Juventus, soprattutto considerando il valore dei tre punti guadagnati. Così parla l’allenatore bianconero a Dazn del sorpasso all’Inter.

BRAVI TUTTI – Al termine di Juventus-Verona, vinta grazie al gol di Cambiaso al 97′, Massimiliano Allegri dichiara: «Abbiamo fatto tre punti importanti per dare seguito alla vittoria di Milano e soprattutto per cercare di allontanarsi dalla quinta posizione. Il campionato è ancora lungo, abbiamo 23 punti, di questo siamo contenti. La squadra ha giocato in modo ordinato perché in queste partite ci vuole pazienza e compattezza. Fino all’ultimo abbiamo cercato di vincerla in modo ordinato. Anche l’azione del gol è venuta da un non rinvio di Szczesny, ma cercando di giocare la palla. I ragazzi sono stati molto bravi, tutti. Non era facile ma comunque sono molto contento. Cosa mi dà la testa della classifica? La gioia di questi ragazzi, che sono straordinari e devono continuare. Poi quello che deve regnare in quest’ambiente è l’equilibrio. Bisogna essere bravi a gestire sia le vittorie che le sconfitte. Sappiamo che abbiamo margini di crescita e grande entusiasmo. Su questo bisogna lavorare».