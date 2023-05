Allegri: «Tante squadre non alzano trofei, obiettivo secondo posto»

La Juventus è uscita in semifinale di Europa League contro il Siviglia. Massimiliano Allegri non parla di fallimento in questa stagione su Sky Sport.

FALLIMENTO – Il fallimento della Juventus quest’anno è totale, Massimiliano Allegri evita di parlarne: «Quando giochi queste partite importanti i dettagli fanno la differenza. Fatta una buona partita, sono passaggi che i ragazzi giovani devono fare. Match maschio, con tanti contrasti e bello, abbiamo pagato sul secondo gol. Abbiamo sbagliato qualche situazione ma non possiamo farci niente, più bravi loro. Purtroppo quando arrivi in fondo ci sono tante squadre che non alzano trofei, andiamo avanti e nessuno nasce imparato. Ora bisogna recuperare le energie, dobbiamo pensare al campionato e arrivare secondi. Dobbiamo migliorare la classifica degli ultimi due anni».