Allegri sulla finale con l’Inter: «Juventus gioca per vincere! Dybala nostro»

Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Juventus-Fiorentina, semifinale di ritorno di Coppa Italia vinta dai bianconeri che raggiungono così l’Inter nella finalissima in programma giorno 11 maggio all’Olimpico di Roma (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni

OBIETTIVO CONCRETO – Massimiliano Allegri parla così ai microfoni di Sky Sport al termine di Juventus-Fiorentina: «La finale è a Roma, a maggio si sta anche bene e quindi siamo tutti contenti. È una vittoria importante, soprattutto dopo giorni di critiche. Se vincere o non vincere la Coppa Italia cambia la prospettiva? La prospettiva non cambia assolutamente, credo che quando sei la Juventus tutti gli anni devi giocare per vincere e chi non l’ha capito è bene che lo capisca in fretta. Già essere fuori dalla lotta scudetto a cinque giornate dalla fine non va bene. L’anno prossimo bisogna mettersi in testa che il campionato dovrà essere giocato fino alla fine. Il calcio non si spiega, va giocato. Dybala perfetto con Lautaro Martinez? Dybala lo abbiamo ancora noi, stasera è entrato con lo spirito giusto».