Allegri sul pre Juventus-Inter: «Battere la Salernitana o roviniamo tutto. No a fallimento»

La partita prima di Juventus-Inter per i bianconeri sarà quella con la Salernitana. Allegri, dopo l’uscita dalla Champions League per mano del Villarreal (vedi articolo), in conferenza stampa rigetta l’uso della parola ‘fallimento’.

AVVICINAMENTO ALL’INTER – La Juventus, sbattuta fuori dalla Champions League perdendo 0-3 con la Salernitana, pensa alla Serie A. Ne parla Massimiliano Allegri: «Bisogna subito switchare, perché abbiamo il campionato e non possiamo cambiare risultato. Per settantacinque minuti la squadra ha fatto una bella partita: nel primo tempo ha avuto anche discrete occasioni, il secondo tempo era più complicato perché si sono abbassati molto. Noi abbiamo perso brillantezza, serviva un episodio e purtroppo c’è stato. I fischi? Chi viene allo stadio può applaudire o fischiare, ma ai ragazzi non si può dire niente perché hanno fatto anche tecnicamente una delle loro migliori partite».

CORSA IN CAMPIONATO – Per la Juventus ora ci sarà la Salernitana, poi l’Inter. Allegri vuole voltare pagina: «Alla squadra non ho da rimproverare assolutamente niente, bisogna smaltire velocemente perché domenica abbiamo una partita in campionato che dobbiamo assolutamente vincere. Altrimenti dopo andiamo a rovinare quello che è stato il lavoro di tre mesi. Cosa serve per salvare la stagione? Ripeto: se si ha una disonestà intellettuale si legge in un modo, se si guarda la realtà si legge in un altro modo. Chiaro? Capito quello che ho spiegato? Benissimo, basta, ho finito».

NIENTE FALLIMENTO – Allegri non vuole parlare di cose negative: «Prima di fare il funerale aspettate. Siamo in lotta per il quarto posto, che comunque è un obiettivo che bisogna raggiungere perché l’anno prossimo bisogna giocare di nuovo la Champions League. Siamo in corsa per la Coppa Italia, stiamo facendo un buon lavoro. Poi a tutti piace vincere e abbiamo tutti l’ambizione di vincere, però non è che perché ci chiamiamo Juventus dobbiamo vincere per forza. Lavoriamo per vincere, ma non è perché ci chiamiamo Juventus che dobbiamo vincere per forza: è una roba diversa. Fallimento? Questa è assolutamente disonestà intellettuale, non ci posso fare niente».