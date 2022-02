Allegri stratega: «L’obiettivo della Juventus non cambia! Le tre davanti…»

Allegri ribadisce che non crede alla rimonta scudetto. L’allenatore della Juventus, intervistato da DAZN dopo la vittoria sull’Empoli, continua a considerare Inter, Milan e Napoli le uniche candidate al titolo in Serie A

LOTTA A TRE – La vittoria di misura in Empoli-Juventus (vedi articolo) dà fiducia a Massimiliano Allegri, che continua a tenere la sua Juventus staccata dal gruppo di testa: «La quota scudetto penso sia minimo 84-85 punti. Il nostro obiettivo non cambia, perché puntiamo a entrare in un posto tra le prime quattro. E ci sono Atalanta, Fiorentina e Lazio a ridosso. Lo scudetto se lo giocheranno le tre dell’Ave Maria davanti (Inter, Milan e Napoli in ordine alfabetico, ndr)». Queste le parole di Allegri ai microfoni di DAZN sulla lotta scudetto in Serie A, che adesso vede la Juventus al quarto posto, a -7 dalla vetta.