Allegri: «Squadre in Champions League grazie al -10 della Juventus!»

Allegri, dopo la sconfitta contro il Milan, lamenta di penalizzazioni subite dalla Juventus non solo fuori dal campo. Così l’allenatore bianconero, ai microfoni di Dazn, parla dell’impossibilità di raggiungere il posto in Champions League.

PENALIZZATI – Massimiliano Allegri torna ancora sui dieci punti di penalizzazione della Juventus: «È stata un’annata veramente anomala e in tutto questo ho ringraziato i ragazzi perché non era facile. Un altro gruppo non avrebbe fatto 69 punti ma forse 50. Bisogna essere orgogliosi e ringraziarli per quello che hanno fatto. Ricordo comunque che la Juventus ha fatto 69 punti. Al momento, se valutiamo quello che è successo in campo, saremmo ancora dentro la Champions League giocando delle partite come abbiamo fatto nelle ultime giornate. Bisogna andare a Udine cercando di onorare al meglio quest’ultima partita. È vero che purtroppo non giochiamo la Champions League ma questa non è responsabilità nostra, altrimenti rimarrebbe fuori quella dietro di noi se non ci avessero tolto i punti. Questa è matematica. Ci sono squadre che sono state sei anni senza entrare tra le prime quattro, la Juventus deve cercare di rimanerci per quanto fatto sul campo. Momentaneamente è al terzo posto. Credo che su delle cose oggettive sul campo siamo stati anche un pochino penalizzati, ma queste cose valgono solo per le altre squadre e non per la Juventus. Delle squadre sono entrare in Champions League grazie al fatto che a noi hanno tolto dieci punti. Su questo penso che possiamo essere tutti d’accordo».