Allegri: «Sorpasso Inter? Siamo contenti ma serve stare attenti!»

La Juventus ha momentaneamente sorpassato in classifica l’Inter, che ha una partita in meno. Ecco cosa ne pensa Massimiliano Allegri dopo la vittoria sul Lecce.

ATTENZIONE – Massimiliano Allegri è soddisfatto della vittoria della Juventus al Via del Mare di Lecce. Dopo aver superato di un punto l’Inter, l’allenatore bianconero dichiara: «Il primo posto? Siamo contenti anche se abbiamo una partita in meno. Siamo lì con l’Inter, che è una squadra molto forte, è la favorita dello scudetto. Noi, che siamo partiti con l’obiettivo del quarto posto all’ultima giornata, in questo momento diciamo che le cose stanno andando bene. Però siccome nel calcio bisogna stare molto attenti dobbiamo continuare a lavorare, avere questo entusiasmo e non andare sulla presunzione. Anche perché anche stasera vincere la partita è stata dura. Rabiot e Chiesa recupereranno per sabato? Vediamo, anche perché per Rabiot si tratta del polpaccio. Quindi vediamo. È più probabile che recuperi Chiesa».