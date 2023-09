Allegri: «Soddisfatti perché siamo solo a 2 punti da Milan e Inter»

La Juventus ha vinto contro l’Empoli con il risultato di 2-0 e si è portata a 7 punti in classifica. Massimiliano Allegri è già soddisfatto su Dazn dei suoi nonostante il pari di settimana scorsa.

OBIETTIVI – Massimiliano Allegri si giudica già in questa maniera: «Siamo dopo tre partite a due punti da Milan e Inter che sono le squadre più attrezzate per lo Scudetto assieme al Napoli. Sono già soddisfatto così, l’obiettivo per ora è arrivare al 30 dicembre a pochi punti dalla zona Champions League. Non è che non c’è l’ambizione dello Scudetto, quello è solo un sogno per ora. La realtà è il ritorno in Champions League».