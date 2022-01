Allegri: «Serie A? Inter a parte. Altre squadre si giocano gli altri tre posti»

Massimilano Allegri, nel corso della conferenza alla vigilia di Roma-Juventus, ha parlato della lotta scudetto in Serie A

MIGLIORARE – Massimiliano Allegri si esprime sulla lotta scudetto: «Stiamo lavorando per migliorare la qualità del gioco e la fase realizzativa. Su questo dobbiamo lavorare per arrivare in fondo, per entrare nelle prime quattro che è l’obiettivo della stagione. Poi abbiamo la Champions, la Supercoppa, ancora il campionato. Bisogna arrivare con una crescita importante, capire i momenti della partita che è cosa molto importante. Più si gioca, più c’è esperienza. Sono sereno. Ho sempre detto che a parte l’Inter, le altre squadre si giocano tutto per gli altri tre posti. Vediamo dopo tutti questi scontri diretti dove s’arriva».

Fonte: SportMediaset