Allegri: «Serie A equilibrata, non c’è una squadra che schiaccia le altre»

Allegri ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan di domani. L’allenatore dei bianconeri, attardati in questo avvio di campionato, non vede una squadra in grado di dominare sulle altre come l’Inter l’anno scorso.

NESSUNA SCHIACCIASASSI – Massimiliano Allegri è convinto che non ci sia una squadra in grado di dominare il campionato: «Il campionato è molto equilibrato, credo che non ci sia una squadra in grado di schiacciare il campionato. Si fa presto a perdere punti, ma anche a recuperarli. Pensiamo a recuperare il terreno perso all’inizio. Di sicuro faremo una bella partita. In questo momento bisogna martellare sul fatto che per vincere il campionato dare il 100% può non bastare. E noi non giochiamo per vincere le partite, ma i campionati, perché vince sempre la migliore in un percorso lungo».