Allegri sempre più vicino al ritorno al Milan: Inter e Napoli ora defilate – Sky

Il valzer delle panchine in Serie A potrebbe presto ritrovare uno dei suoi principali protagonisti con il ritorno di Massimiliano Allegri al Milan. La società ha accelerato i contatti con il tecnico livornese, già tra i primi nomi sondati dal nuovo direttore sportivo Tare nei colloqui con la dirigenza.

VALZER ALLENATORI – I segnali che arrivano da Casa Milan sono chiari: Massimiliano Allegri è la prima scelta e si vuole chiudere al più presto per evitare che le sirene provenienti da Napoli o, in seconda battuta, dall’estero (con l’ipotesi Inter solo in caso di clamoroso addio di Simone Inzaghi) possano complicare la trattativa. L’offerta è già sul tavolo: un biennale da 5 milioni di euro netti a stagione, più bonus, con opzione per il terzo anno. Il Milan vede in Max il profilo ideale per ripartire dopo una stagione senza trofei e con molte ombre, e l’addio ormai certo di Sergio Conceicao.

Non solo Milan e Inter su Allegri, defilato anche il Napoli

IN ATTESA – Nel frattempo, il Napoli resta alla finestra, con la situazione Conte ancora tutta da decifrare. Se il tecnico salentino dovesse clamorosamente restare, anche altri nomi in orbita partenopea, tra cui proprio Allegri, dovrebbero ricalibrare i propri piani. Ed è anche per questo che il Milan vuole stringere i tempi: evitare l’ennesimo intrigo e riportare a casa un allenatore che, tra il 2010 e il 2014, ha già lasciato un segno importante nella storia recente del club.