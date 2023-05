Allegri: «Secondo posto da difendere. Nessuno ci può togliere…»

Allegri risponde alle domande di Rai 2 dopo la vittoria della Juventus contro la Cremonese. L’allenatore bianconero, ora avanti di tre punti sull’Inter, parla della corsa al posto Champions League.

OBIETTIVI – Massimiliano Allegri, intervenuto al termine di Juventus-Cremonese, afferma: «Avremo venti giorni divertenti e belli da giocare, sperando di essere bravi e avere un pizzico fortunati per andare in finale di Europa League. Chi pensava che la Juventus dovesse concentrarsi solo sull’Europa League considerando l’eventuale penalizzazione? Noi ormai abbiamo finito i cartellini degli imprevisti, quelli del Monopoli. Ce ne sono rimasti due o tre e speriamo di non doverli usare. Nel 2023 solo il Napoli ha fatto più punti della Juventus? Noi fuori casa abbiamo fatto una brutta stagione, in casa momentaneamente su quattordici partite ne abbiamo vinte undici. Quella che abbiamo meritato di perdere col Monza e poi abbiamo pareggiato con La Salernitana e abbiamo perso col Napoli. Sono stati episodi sfortunati. Noi dobbiamo viverla con entusiasmo e voglia. Quello che stiamo facendo sul campo nessuno ce lo può togliere. È la dimostrazione di una squadra che e deve continuare a lottare e combattere per raggiungere gli obiettivi per cui giochiamo. Ora abbiamo un secondo posto da difendere e un Europa League in cui possiamo arrivare in finale. Non sarà facile ma dobbiamo provarci».