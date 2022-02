Allegri: «Scudetto? Lo vince l’Inter, non lo dico perché gufo! Juventus fuori»

Allegri abdica: per lui è impossibile che la Juventus possa vincere la Serie A. Dopo il pareggio per 1-1 contro l’Atalanta, pur raggiunto al 92′ (vedi articolo), a DAZN il tecnico bianconero esclude possibilità di lottare per il titolo. E (a quanto pare realmente) vede l’Inter favorita.

NIENTE LOTTA – Per Massimiliano Allegri la Juventus non può vincere la Serie A: «Era ufficiale anche prima, voglio dire. Sono troppi punti da recuperare su tre squadre, poi devi sempre vincere. Era impossibile, noi pensiamo al quarto posto e cerchiamo di migliorare le prestazioni. Stasera, per dire, dov’è che dobbiamo fare un altro salto in avanti? Che quando la palla è buona per far gol, l’ultimo passaggio, lì bisogna avere un’attenzione e una precisione per far sì che l’azione si tramuti in gol. Su questo dobbiamo assolutamente migliorare. In testa credo ci sia il miglior attacco o la seconda miglior difesa: negli ultimi dodici anni l’ultima volta che non ha vinto la miglior difesa è stato due anni fa con Maurizio Sarri, che la Juventus ha preso quarantacinque gol. Ma era un campionato strano, perché c’era la pandemia e tutto».

LA FAVORITA – Allegri non ha dubbi alla domanda su chi vincerà il campionato: «Lo dico da settembre, secondo me lo vince l’Inter e con rispetto di Milan e Napoli. Ieri è stato un passaggio importante per l’Inter, l’ha detto anche Luciano Spalletti che è la più forte. E non lo dico perché gufo. Noi abbiamo perso tanti punti all’andata, se avessimo quattro punti in più adesso ci divertiremo».