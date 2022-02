Allegri: «Scudetto? Potenzialmente a -11 dall’Inter. Non è cosa nostra»

Massimiliano Allegri, intervenuto ai microfoni Canale 5 nel post Juventus-Sassuolo (vedi report), ha ribadito la sua opinione sulla corsa Scudetto. Il tecnico ritiene la distanza dall’Inter molto ampia

SCUDETTO − Per Allegri, titolo non alla portata della Juventus: «Lo scudetto non è cosa nostra, siamo potenzialmente a -11 potenzialmente dall’Inter e -7 da Milan e Napoli, noi dobbiamo fare il campionato sull’Atalanta. In questo momento, per punteggio e distanza le prime tre sono fuori dalla nostra portata. Bisogna passare la semifinale di Coppa Italia e fare bene domenica contro l’Atalanta perché sarà molto importante per noi».